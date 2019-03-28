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Diagne: Çok iyiyim beni seviyor

Milli takımda sakatlanarak herkesi korkutan Diagne’nin mesajı yüreklere su serpti.

Diagne: Çok iyiyim Allah beni seviyor
Mitroglou'nun sakatlığıyla sarsılan Galatasaray'a önceki gün Mbaye Diagne'den de kötü haber gelmişti. Senegal formasıyla sakatlık yaşayan yıldız futbolcu dün Instragram üzerinden attığı mesajla yüreklere su serpti.

TEŞEKKÜR ETTİ
Diagne, "Elhamdülillah çok iyiyim. beni seviyor. Mesajlarınız için teşekkürler!" ifadesini kullandı. Bugün 'a dönmesi beklenen Senegalli forvetin kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Ancak Diagne'nin kısa süre içinde takımda idmana çıkabileceği gelen bilgiler arasında.

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