Diagne: Çok iyiyim Allah beni seviyor

Mitroglou'nun sakatlığıyla sarsılan Galatasaray'a önceki gün Mbaye Diagne'den de kötü haber gelmişti. Senegal formasıyla sakatlık yaşayan yıldız futbolcu dün Instragram üzerinden attığı mesajla yüreklere su serpti.
TEŞEKKÜR ETTİ
Diagne, "Elhamdülillah çok iyiyim. Allah beni seviyor. Mesajlarınız için teşekkürler!" ifadesini kullandı. Bugün İstanbul'a dönmesi beklenen Senegalli forvetin kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Ancak Diagne'nin kısa süre içinde takımda idmana çıkabileceği gelen bilgiler arasında.
TEŞEKKÜR ETTİ
Diagne, "Elhamdülillah çok iyiyim. Allah beni seviyor. Mesajlarınız için teşekkürler!" ifadesini kullandı. Bugün İstanbul'a dönmesi beklenen Senegalli forvetin kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Ancak Diagne'nin kısa süre içinde takımda idmana çıkabileceği gelen bilgiler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.