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Alper’e eleştirisi!

Tecrübeli oyuncu saçlarını boyadı. Taraftar çıldırdı!

Alper’e yeni imaj eleştirisi!
F.Bahçeli futbolcu Alper Potuk, dünkü idmana ı ile katıldı. Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de 'un yeni imajı dikkat çekti. Potuk'un saçlarını sarıya boyattığı görüldü. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe ile 13 maça çıktı ve sadece 1 gol ve 1 asist üretti. Sosyal medyadaki F.Bahçe taraftarları, "Saçınla ilgilendiğin kadar futbolunla ilgilen" yorumu yaptı.

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