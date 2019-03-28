Alper’e yeni imaj eleştirisi!

F.Bahçeli futbolcu Alper Potuk, dünkü idmana yeni imajı ile katıldı. Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de Alper Potuk'un yeni imajı dikkat çekti. Potuk'un saçlarını sarıya boyattığı görüldü. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe ile 13 maça çıktı ve sadece 1 gol ve 1 asist üretti. Sosyal medyadaki F.Bahçe taraftarları, "Saçınla ilgilendiğin kadar futbolunla ilgilen" yorumu yaptı.
- Spor
- 28.03.2019
- Gazete
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