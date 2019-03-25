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Malatya’da sakatlık kabusu

Evkur Yeni Malatya’da sakatlık kabusu
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ara döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcunun 5'inden sakatlıklar nedeniyle fazla verim alamadı. İngiliz ekibi Fulham'dan büyük umutlarla transfer edilen Kamara, ligde forma giydiği 2 maçta sadece 57 dakika sahada kaldı. Malatyaspor milli arada yaralarını sarmak istiyor.

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