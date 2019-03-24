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6 milyon ’luk ! kalan İstanbul'u geziyor

, ’ye 6 milyon mal oldu... Formsuzluğu nedeniyle Yanal tarafından bırakıldı... O da gibi gezmeye başladı. Önce Hatay Sofrası sonra Nusr-Et'te görüntülendi. Taraftarlar Twitter'da tepki gösterdi.



Sezon başında transferi duyurulduğunda büyük ses getiren ve Fenerbahçe taraftarını büyük umutlara sevkeden İslam Slimani, sezonun belki de en büyük fiyaskosu olarak anılacak. Kendisine 4.5 milyon Euro, kulübü Leicester'a ise 1.5 milyon ödeyerek 1 yıllığına kiralayan Fenerbahçe, parayı adeta çöpe atmış oldu.

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