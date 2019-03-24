Sezon başında transferi duyurulduğunda büyük ses getiren ve Fenerbahçe taraftarını büyük umutlara sevkeden İslam Slimani, sezonun belki de en büyük fiyaskosu olarak anılacak. Kendisine 4.5 milyon Euro, kulübü Leicester'a ise 1.5 milyon ödeyerek 1 yıllığına kiralayan Fenerbahçe, parayı adeta çöpe atmış oldu.
- Spor
- 24.03.2019
- Gazete
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