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Devlerin savaşı

17 yaşındaki solak orta alan oyuncusunun i için 3 büyükler kıyasıya yarışıyor.

Devlerin Erkan Eyibil savaşı
'da Mainz formasını giyen devleri peşine düşürdü. Mainz'ın U19 takımında görev yapan 17 yaşındaki gurbetçi futbolcunun i için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harekete geçti. Solak orta alan oyuncusu, Almanya U18 Takımı'nda da forma giyiyor. Erkan Eyibil'in kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.

YETKİLİLERİ İKNAYA ÇALIŞIYOR
Almanya U17 ve U18 takımlarında görev yapan Erkan Eyibil'il 'na kazandırılması için çalışmalar sürüyor. TFF yetkilileri, genç yıldızla temas halinde.

HAMİT'E ÖZEL GÖREV
G.Saray yönetimi, Erkan'ı ikna için eski yıldızı 'tan yardım alacak. Hamit, kendisi gibi gurbetçi olan genç yıldızla görüşecek.

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