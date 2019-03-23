Devlerin Erkan Eyibil savaşı

Almanya'da Mainz formasını giyen Erkan Eyibil devleri peşine düşürdü. Mainz'ın U19 takımında görev yapan 17 yaşındaki gurbetçi futbolcunun transferi için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harekete geçti. Solak orta alan oyuncusu, Almanya U18 Takımı'nda da forma giyiyor. Erkan Eyibil'in kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.
TFF YETKİLİLERİ İKNAYA ÇALIŞIYOR
Almanya U17 ve U18 takımlarında görev yapan Erkan Eyibil'il Türk Milli Takımı'na kazandırılması için çalışmalar sürüyor. TFF yetkilileri, genç yıldızla temas halinde.
HAMİT'E ÖZEL GÖREV
G.Saray yönetimi, Erkan'ı ikna için eski yıldızı Hamit Altıntop'tan yardım alacak. Hamit, kendisi gibi gurbetçi olan genç yıldızla görüşecek.
TFF YETKİLİLERİ İKNAYA ÇALIŞIYOR
Almanya U17 ve U18 takımlarında görev yapan Erkan Eyibil'il Türk Milli Takımı'na kazandırılması için çalışmalar sürüyor. TFF yetkilileri, genç yıldızla temas halinde.
HAMİT'E ÖZEL GÖREV
G.Saray yönetimi, Erkan'ı ikna için eski yıldızı Hamit Altıntop'tan yardım alacak. Hamit, kendisi gibi gurbetçi olan genç yıldızla görüşecek.
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