Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Moldova ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbolseverler Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Türkiye - Moldova maçı hangi kanalda? İşte Türkiye - Moldova maçına dair detaylar...

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Moldova'yla mücadele edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta sorularına büyük bir merakla yanıt arıyor. İşte, Türkiye - Moldova hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı... TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Türkiye-Moldova karşılaşması, Eskişehir Yeni Stadyum'da 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. A MİLLİ TAKIMI KADROSU A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleciler: Mert Günok(Başakşehir), Muhammed Şengezer(Bursaspor), Uğurcan Çakır(Trabzonspor), Sinan Bolat(Royal Antwerp)



Defans: Gökhan Gönül(Beşiktaş), Zeki Çelik(Lille), Çağlar Söyüncü(Leicester City), Kaan Ayhan(Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak(Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe), Emre Taşdemir(Galatasaray)



Orta Saha: Deniz Türüç(Kayserispor), Efecan Karaca(Alanyaspor), Yusuf Yazıcı,(Trabzonspor) Dorukhan Toköz(Beşiktaş), Emre Belözoğlu(Başakşehir), İrfan Can Kahveci(Başakşehir), Mahmut Tekdemir(Başakşehir), Mehmet Topal(Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup(Beşiktaş), Okay Yokuşlu(Celta Vigo), Yunus Mallı(Wolfsburg), Emre Kılınç(Sivasspor)



Forvet: Güven Yalçın(Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu(Milan), Burak Yılmaz(Beşiktaş), Cenk Tosun(Everton) TÜM MANŞETLER