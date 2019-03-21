Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 21.03.2019 20:49
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 20:49

Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Moldova ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbolseverler Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Türkiye - Moldova maçı hangi kanalda? İşte Türkiye - Moldova maçına dair detaylar...

Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Moldova'yla mücadele edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta sorularına büyük bir merakla yanıt arıyor. İşte, Türkiye - Moldova hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı...

TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

karşılaşması, Eskişehir Yeni Stadyum'da 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIMI KADROSU

A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok(Başakşehir), Muhammed Şengezer(Bursaspor), Uğurcan Çakır(Trabzonspor), Sinan Bolat(Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül(Beşiktaş), Zeki Çelik(Lille), Çağlar Söyüncü(Leicester City), Kaan Ayhan(Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak(Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe), Emre Taşdemir(Galatasaray)

Orta Saha: Deniz Türüç(Kayserispor), Efecan Karaca(Alanyaspor), Yusuf Yazıcı,(Trabzonspor) Dorukhan Toköz(Beşiktaş), Emre Belözoğlu(Başakşehir), İrfan Can Kahveci(Başakşehir), Mahmut Tekdemir(Başakşehir), Mehmet Topal(Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup(Beşiktaş), Okay Yokuşlu(Celta Vigo), Yunus Mallı(Wolfsburg), Emre Kılınç(Sivasspor)

Forvet: Güven Yalçın(Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu(Milan), Burak Yılmaz(Beşiktaş), Cenk Tosun(Everton)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriTürkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri