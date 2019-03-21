Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Moldova'yla mücadele edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta sorularına büyük bir merakla yanıt arıyor. İşte, Türkiye - Moldova hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı...
TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye-Moldova karşılaşması, Eskişehir Yeni Stadyum'da 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIMI KADROSU
A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Mert Günok(Başakşehir), Muhammed Şengezer(Bursaspor), Uğurcan Çakır(Trabzonspor), Sinan Bolat(Royal Antwerp)
Defans: Gökhan Gönül(Beşiktaş), Zeki Çelik(Lille), Çağlar Söyüncü(Leicester City), Kaan Ayhan(Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak(Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe), Emre Taşdemir(Galatasaray)
Orta Saha: Deniz Türüç(Kayserispor), Efecan Karaca(Alanyaspor), Yusuf Yazıcı,(Trabzonspor) Dorukhan Toköz(Beşiktaş), Emre Belözoğlu(Başakşehir), İrfan Can Kahveci(Başakşehir), Mahmut Tekdemir(Başakşehir), Mehmet Topal(Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup(Beşiktaş), Okay Yokuşlu(Celta Vigo), Yunus Mallı(Wolfsburg), Emre Kılınç(Sivasspor)
Forvet: Güven Yalçın(Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu(Milan), Burak Yılmaz(Beşiktaş), Cenk Tosun(Everton)
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