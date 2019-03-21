Orman başta teknik direktör olmak üzere A'dan Z'ye açıklamalarda bulundu.ten sonra ilk tercihlerinin yerli hoca olduğuna dikkat çeken Orman, "Ancak önce Guti'ye şans vermemiz gerekir. Onun kendisini göstermesi gerekir. Bunun için Güneş'le konuşacağım" dedi. İşte Orman'ın diğer açıklamaları:Çalımbay, Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın hepsi pırlanta gibi isimler. Ancak bu sevgiye göre verilecek bir karar değil. Bizim tercihimiz yerli hoca ama yabancı da olabilir. Beşiktaş hocalığı zor görevdir."