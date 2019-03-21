Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile deplasmanda mücadele edecek. Arnavutluk ile 10 maç yapan Türkiye, bunlardan 4'ünü kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı. 2 mücadle ise berabere bitti. Peki, Arnavutluk - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ARNAVUTLUK - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Arnavutluk ile Türkiye arasında oynanacak EURO 2020 Elemeleri H Grubu ilk maçı 22 Mart Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Christian Dingert olacak.

11. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 10 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 10 maçta 10 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 13 Kasım 2017'de Antalya'da oynanan özel maçı Arnavutluk, 3-2 kazanmıştı.

ARNAVUTLUK'TA 5. MAÇ

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile deplasmanda 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 4 maçta takımlar birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.

İki takım arasındaki bu maçlarda milli takım 2 gol bulurken, kalesinde 4 gole engel olamadı.

Türkiye, Arnavutluk ile deplasmanda 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

İLK MAÇ 1970'TE

Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970'te karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970'te sahaya çıktı. İnönü Stadı'ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan'ın golleriyle 2-0 kazandı.

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇLARI

Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 13.11.2017 Antalya Özel 2-3 12.10.2005 Tiran Dün.Kup.Ele.Gru. 1-0 26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. 2-0 25.04.2001 Gaziantep Özel 0-2 21.01.1998 Antalya Özel 1-4 28.03.1985 Tiran Özel 0-0 11.05.1983 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 1-1 27.10.1982 İzmir Avr.Şam.Ele.Gru. 1-0 14.11.1971 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 0-3 13.12.1970 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2-1



TÜRKİYE 567. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yarın deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçıyla 567. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 297'si resmi, 269'u özel 566 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 244'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 566 karşılaşmanın 486'sını Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 566 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'DAKİ İLK MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk karşılaşması ile 2019 yılındaki ilk maçına çıkacak.

Milli takım, 2018 yılında 4'ü resmi 7'si özel toplam 11 maça çıktı.

Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Oynanan 11 maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

SON 4 MAÇTA GOL YOK

Türkiye, oynadığı son maçlarda gol sıkıntısı yaşadı. Milli takım 2'si resmi 2'si özel olmak üzere oynadığı son 4 maçta gol atma başarısı gösteremedi.

Özel maçta Bosna Hersek ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi maçlarında ise deplasmanda Rusya'ya 2-0 ve Konya'da oynanan mücadelede İsveç'e 1-0 yenildi.

Milli takım, 2018'in son maçında ise Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadele de 0-0 sona erdi.