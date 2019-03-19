Soldado'dan büyük damping! 25 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacaktı ama buna gerek kalmadı. Soldado ile seneliği 1.5 milyon Euro’dan 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Devre arasında başta Olympiakos olmak üzere çok takımından teklif alan fakat Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, "Birinci forvetim sensin" dediği Soldado ile prensip anlaşmasına varıldı. Yanal'ın teklifi sonrasında menajerine, "Takımımı bu durumda bırakıp gidemem" diyen Soldado'nun hatrı sayılır bir indirim de yaptığı bildirildi.



2 MİLYON İNDİ!

İddiaya göre Soldado seneliği 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Soldado, şu anda yılda 3.5 milyon kazanıyor.