Mehmet Topal’a tarihi jest! Valencia, 100. yıl dönümü için oynanacak ‘Efsaneler maçına’ Topal’ı da çağırdı.

Valencia kulübü, daha önce formasını giyen ve başarılarıyla tarihte iz bırakan isimleri onure ederek efsaneler maçına davet etti. 100. kuruluş yılı kapsamındaki bu maça Mehmet Topal da davet edildi. Ancak sakatlığ bulunan Mehmet Topal'ın 24 Mart'taki maçta oynayıp oynamayacağı belli değil.

