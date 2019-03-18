Sezon sonu takımdan ayrılacak olan Martin Skrtel'in yerine iyi bir stoper arayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Yerry Mina için harekete geçti.

İNGİLTERE'DEN AYRILACAK

2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda tam bir patlama yapan ve Kolombiya formasıyla oynadığı futbolla Barcelona'dan Everton'a transfer olan Yerry Mina sezon sonunda İngiltere'den ayılacak.