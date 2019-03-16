Rota Avrupa hedef 3 puan

Avrupa Kupaları heedfini kovalayan Trabzonspor ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Bordo-Mavililer'de sakatlığı süren Ogenyi Onazi, Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra cezalı Yusuf Yazıcı da forma giyemeyecek.
ERZURUM'DA KAMPA GİRİLDİ
Dün Erzurum'a giden Trabzonspor kafilesi otelde kampa girdi... Teknik direktör Ünal Karaman futbolcularıyla yaptığı toplantıda tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Savşacağız ve hedefe ulaşacağız" ifadesini kullandı.
ERZURUM'DA KAMPA GİRİLDİ
Dün Erzurum'a giden Trabzonspor kafilesi otelde kampa girdi... Teknik direktör Ünal Karaman futbolcularıyla yaptığı toplantıda tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Savşacağız ve hedefe ulaşacağız" ifadesini kullandı.
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