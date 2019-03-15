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Yıldırım 1 yıl sonra Kadıköy’de

MHK, Bülent Yıldırım’ı uzun aradan sonra Fener’in iç saha maçdına görevlendirdi.

Yıldırım 1 yıl sonra Kadıköy’de
MHK haftanın hakemlerini açıkladı... Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasını Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım yaklaşık 1 yıl sonra Kadıköy'de düdük çalacak. Son olarak geçen sezon Galatasaray derbisini yöneten Yıldırım kararlarıyla Fenerbahçe'nin tepkisini çekmişti. MHK ayrıca geçen sezon Arda Turan'a kırmızı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu'yu bu sezon ilk kez Başakşehir maçında görevlendirdi.

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