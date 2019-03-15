Böylesine zor rastlanır... PFDK, Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçı içinde ve sonrasında yaşananlar nedeniyle hakem Fırat Aydınus'a 30 gün, yardımcısı Yusuf Bozdağ'a ise 10 gün hak mahrumiyet cezası verdi. Yeri gelince kulüplere ceza yağdıran PFDK çok daha ağır ceza alması gerektiği konuşulan hakem Fırat Aydınus'a sadece 30 gün gibi bir hak mahrumiyeti cezası vererek taraflı-tarafsız herkesin çok büyük tepkisi topladı.
SOYUNMA ODASINDA KAVGA
Maçtan sonra Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdağ'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un yardımcısına küfür ettiği maçın temsilcisi Cenk Altun tarafından Futbol Federasyonu'na bildirilmişti.
MİLLİ ARA AYDINUS'U KURTARDI
Fırat Aydınus kendisine verilen göstermelik cezadan fazla etkilenmeyecek. Lig 21 günlük milli araya gireceği için Fırat Aydınus en fazla 1 maçta düdük çalamayacak, Bozdağ ise bu olaydan hiç etkilenmeyecek.
SOYUNMA ODASINDA KAVGA
Maçtan sonra Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdağ'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un yardımcısına küfür ettiği maçın temsilcisi Cenk Altun tarafından Futbol Federasyonu'na bildirilmişti.
MİLLİ ARA AYDINUS'U KURTARDI
Fırat Aydınus kendisine verilen göstermelik cezadan fazla etkilenmeyecek. Lig 21 günlük milli araya gireceği için Fırat Aydınus en fazla 1 maçta düdük çalamayacak, Bozdağ ise bu olaydan hiç etkilenmeyecek.
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