Bu akşam Sivasspor önünde çok kritik bir sınav verecek olan Fenerbahçe'de tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu... Futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Ersun Yanal santra ile birlikte ön alanda pres ve baskı istedi. Tecrübeli hocanın, "Sivas çok dirençli ve tehlikeli bir takım. hem Beşiktaş hem de Başakşehir önünde çok etkili oldular. Erken bir gol bulalım, kontrolü ele geçirelim" dediği öğrenildi. Yanal özellikle hücum oyuncularından topun sürekli arkasında kalmalarını istedi.



MOSES'A ÖZEL TALİMAT

Başarılı hocanın Moses'la da özel görüştüğü ve "Sürekli kaleyi düşün. Rakibin üzerine gidip hataya zorla" ifadesini kullandığı belirlendi.