futbolunda lokomotif olan "Dört büyükler" olarak adlandırılantoplam borcuaşmış durumda.da yer alan açıklamalara göretoplam borcu, 1ulaştı.açıkladığıtoplam borç miktarımilyonlirayken bu rakamitibarıylamilyon liraya yükselmişti.büyük kulüp içinde en çok borcuolan kulüp ise