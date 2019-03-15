Türk futbolunda lokomotif olan "Dört büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 10 milyar TL'yi aşmış durumda.
7 YILDA 5 MİSLİ ARTTI
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamalara göre "Dört büyükler"in toplam borcu, 10 milyar 434 milyon liraya ulaştı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2012'de açıkladığı toplam borç miktarı 2 milyar 62 milyon lirayken bu rakam 2018 itibarıyla 9 milyar 896 milyon liraya yükselmişti. 4 büyük kulüp içinde en çok borcu olan kulüp ise Fenerbahçe.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.