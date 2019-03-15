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4 büyüklerin borcu 10 milyarı geçti! En çok 'nin...

Dört büyüklerin borcu 2012’de 2 milyar 62 milyonken 2019’da 10 milyar 434 milyon TL oldu... En çok 4 milyar 250 milyon TL ile ’ye ait. Kanarya’yı 2 milyar 825 milyon TL ile takip ediyor. Borç yapılandırması en çok da bu dört kulübe yarayacak.



Türk futbolunda lokomotif olan "Dört büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 10 milyar TL'yi aşmış durumda.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamalara göre "Dört büyükler"in toplam borcu, 10 milyar 434 milyon liraya ulaştı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2012'de açıkladığı toplam borç miktarı 2 milyar 62 milyon lirayken bu rakam 2018 itibarıyla 9 milyar 896 milyon liraya yükselmişti. 4 büyük kulüp içinde en çok borcu olan kulüp ise Fenerbahçe.

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