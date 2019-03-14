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yönetimi, duruşması için yarın ’ye hareket ediyor

Başkanı , ’a yaptıkları başvurudan olumlu bir sonuç alacaklarına inandığını belirterek, “CAS’taki duruşmadan olumlu bir sonuç bekliyoruz... Biz kararlıyız” dedi...




Trabzon, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvuru sonrası duruşma yarın görüşülecek. Bilindiği gibi CAS, Trabzonspor'a 15 Aralık 2018 için tarih vermişti. Ancak o tarihte Trabzonspor'da kongre olduğu için duruşma 15 Mart'a ertelendi.

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