Trabzon, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvuru sonrası duruşma yarın görüşülecek. Bilindiği gibi CAS, Trabzonspor'a 15 Aralık 2018 için tarih vermişti. Ancak o tarihte Trabzonspor'da kongre olduğu için duruşma 15 Mart'a ertelendi.
- Spor
- 14.03.2019
- Gazete
Trabzonspor yönetimi, CAS duruşması için yarın İsviçre’ye hareket ediyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, CAS’a yaptıkları başvurudan olumlu bir sonuç alacaklarına inandığını belirterek, “CAS’taki duruşmadan olumlu bir sonuç bekliyoruz... Biz kararlıyız” dedi...
Trabzon, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvuru sonrası duruşma yarın görüşülecek. Bilindiği gibi CAS, Trabzonspor'a 15 Aralık 2018 için tarih vermişti. Ancak o tarihte Trabzonspor'da kongre olduğu için duruşma 15 Mart'a ertelendi.
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