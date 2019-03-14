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var Nagatomo yok

maçına hazırlanan ’a bir iyi bir de kötü haber geldi.

Fernando var Nagatomo yok
ZORLU Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a sakat isimlerden bir iyi bir de kötü haber geldi... Yuto Nagatomo'nun ağrılarının sürdüğü ve bu hafta da forma giyemeyeceği öğrenildi. Buna karşın hazır hale gelen Fernando Reges'in görev verilmesi halinde zorlu deplasmanda takımdaki yerini alacağı belirlendi.

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