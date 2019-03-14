Fernando var Nagatomo yok

maçının hazırlıklarını sürdüren'a sakat isimlerden bir iyi bir de kötü haber geldi...'nun ağrılarının sürdüğü ve bu hafta da forma giyemeyeceği öğrenildi. Buna karşın hazır hale gelen'in görev verilmesi halinde zorlu deplasmanda takımdaki yerini alacağı belirlendi.