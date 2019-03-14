ZORLU Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a sakat isimlerden bir iyi bir de kötü haber geldi... Yuto Nagatomo'nun ağrılarının sürdüğü ve bu hafta da forma giyemeyeceği öğrenildi. Buna karşın hazır hale gelen Fernando Reges'in görev verilmesi halinde zorlu deplasmanda takımdaki yerini alacağı belirlendi.
- Spor
- 14.03.2019
- Gazete
Fernando var Nagatomo yok
Bursaspor maçına hazırlanan Galatasaray’a bir iyi bir de kötü haber geldi.
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