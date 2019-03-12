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Burak ’ı sırtlıyor

’a devre arasında gelen golcü yıldız oynadığı 7 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

Burak Kartal’ı sırtlıyor
Kartal'ın devre arasında takıma dahil ettiği , Siyah-Beyazlı ekipte çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu böylece takıma büyük katkı sağladı.



GOLLERİ EVİNDE ATTI
Burak deplasmanda şu ana kadar gol atamazken tüm golleri iç sahada attı. Burak, F.Bahçe'ye 2, 'ya 2 ve 'a da 1 gol atarak golcülüğünü gösterdi.

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