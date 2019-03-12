Burak Kartal’ı sırtlıyor

Kartal'ın devre arasında takıma dahil ettiği Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlı ekipte çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu böylece takıma büyük katkı sağladı.
GOLLERİ EVİNDE ATTI
Burak deplasmanda şu ana kadar gol atamazken tüm golleri iç sahada attı. Burak, F.Bahçe'ye 2, Bursa'ya 2 ve Konyaspor'a da 1 gol atarak golcülüğünü gösterdi.
GOLLERİ EVİNDE ATTI
Burak deplasmanda şu ana kadar gol atamazken tüm golleri iç sahada attı. Burak, F.Bahçe'ye 2, Bursa'ya 2 ve Konyaspor'a da 1 gol atarak golcülüğünü gösterdi.
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