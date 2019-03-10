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Yerli ‘Williams’lar: Hande ve

Yerli ‘Williams’lar
Bursa'da yaşayan ikizler Hande ve Defne Aslanbaş, tenis sporuna adlarını yazdırdı. 12 yaşındaki ikizler, daha 5 yaşındayken tenise başladı. Ellerinden raketlerini düşürmeyen Hande ve Defne, 7 yılda kortlarda ulusal ve uluslararası turnuvalara katıldı. İkizler, birçok başarıya imza attı. Yenigün Tenis Akademisi'nin sporcuları olan ikizler, haftanın her günü birlikte antrenman yaptıklarını açıkladı. İkizler, bazı turnuvalarda ise birbirlerine rakip olduklarını anlattı. İkizler, "En büyük hayalimiz Wimbledon'da oynamak. İdolümüz ise bizim gibi ikiz olan dünyaca ünlü tenisçiler Serena ve Venus Williams kardeşler" ifadelerini kullandı.

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