UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle kemerleri sıkan Galatasaray yeni sezonla beraber müthiş bir maaş bütçesi operasyonuna başlayacak... Sarı-Kırmızılı yönetim yüksek ürretli futbolcularla yolları ayırarak rahat bir nefes almak istiyor. Listede 9 ismin bulunduğu öğrenildi.
- Spor
- 09.03.2019
- Gazete
Galatasaray’da sezon sonu maaş bütçesi operasyonu için düğmeye basılacak
Feghouli, Muslera, Belhanda, Fernando, Donk ve Mariano için gelecek teklifleri değerlendirilecek. Ndiaye, Eren ve Selçuk’un da sözleşmesi bitecek. Bu 9 oyuncunun Galatasaray’a yıllık maaş yükü tam 150 milyon lira.
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle kemerleri sıkan Galatasaray yeni sezonla beraber müthiş bir maaş bütçesi operasyonuna başlayacak... Sarı-Kırmızılı yönetim yüksek ürretli futbolcularla yolları ayırarak rahat bir nefes almak istiyor. Listede 9 ismin bulunduğu öğrenildi.
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