ile yapılananlaşması nedeniyle kemerleri sıkanyeni sezonla beraber müthiş bir maaş bütçesi operasyonuna başlayacak... Sarı-Kırmızılı yönetim yüksek ürretli futbolcularla yolları ayırarak rahat bir nefes almak istiyor. Listedebulunduğu öğrenildi.