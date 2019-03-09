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’da sezon sonu maaş bütçesi operasyonu için düğmeye basılacak

Feghouli, Muslera, , , Donk ve Mariano için gelecek teklifleri değerlendirilecek. Ndiaye, Eren ve Selçuk’un da sözleşmesi bitecek. Bu 9 oyuncunun ’a yıllık maaş yükü tam 150 milyon lira.




UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle kemerleri sıkan Galatasaray yeni sezonla beraber müthiş bir maaş bütçesi operasyonuna başlayacak... Sarı-Kırmızılı yönetim yüksek ürretli futbolcularla yolları ayırarak rahat bir nefes almak istiyor. Listede 9 ismin bulunduğu öğrenildi.

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