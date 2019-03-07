Sırbistan'da devam eden Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Kerem Kamal grekoromen stil 60kg finalinde Rumen rakibi Razvan Arnaut'u 6-1 yenerek altın madalya kazandı. Grekoromen stil 72kg sporcumuz Cengiz Arslan, Norveçli rakibi Juan Sebastian Aak'ı 9-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
- Spor
- 07.03.2019
- Gazete
Kamal 63 kiloda altın madalyanın sahibi
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