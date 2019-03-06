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Fener’in büyüklüğünü gösterin

Dünkü idman öncesi futbolcularıyla konuşan Ersun Yanal, “Çıkın Başakşehir’i sahasında yenin. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü herkese gösterin” dedi.

Fener’in büyüklüğünü gösterin
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal dünkü çalışma öncesinde futbolcularını motive edici bir konuşma yaptı. Bu hafta çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Yanal, "Rakibimiz 90 dakika boyunca çok ciddi direnç koyuyor. Rize maçındaki hataları defalarca izledik. Bunu yapmamamız gerekiyor. Biz zirveyi hak eden bir takımız. Yerimiz burası değil. Çıkın ve Başakşehir'i sahasında yenin. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkese gösterin" dedi.

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