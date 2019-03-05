Sınav sorularını Kaplan’a vermiş

Gözlemcilik yaparken rica üzerine raporlarına eksik bilgiler yazarak görevini kötüye kullandığı ses kayıtları ile belirlenen Abdurrahman Arıcı'nın, MHK üyeliği yaptığı yıllarda hakemlere ve gözlemcilere her yıl yapılan 'kural sınavı' öncesinde sınav sorularını İlhami Kaplan'a gizlice verdiği ortaya çıktı. Arıcı'nın 'sınav skandalının' patlamasından sonra hakem ve futbol camiasından tamamen ihraç edilmesi gerekirken Süper Lig gözlemciliğine terfi etmesi ise şaşkınlık yarattı. Arıcı'nın yükselişi, bununla da sınırlı kalmadı. Görevini kötüye kullanan Abdurrahman Arıcı, adeta ödüllendirilerek Temsilciler Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi.
TRANSFERE ARACILIK YAPTI
Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın hakem camiasındaki skandallarının dışında futbolcu transferi işlerinde de aracılık yaptığı öğrenildi. Ocak 2014'te Semih Şentürk'ün Antalyaspor'a transferi sırasında aktif rol oynayan Abdurrahman Arıcı, adeta bir kulübün futbol şubesi sorumlusu gibi transfer görüşmelerinde yer almış ve Semih Şentürk'ün imza töreninde objektiflere poz vermesi gözlerden kaçmıştı.
TRANSFERE ARACILIK YAPTI
Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın hakem camiasındaki skandallarının dışında futbolcu transferi işlerinde de aracılık yaptığı öğrenildi. Ocak 2014'te Semih Şentürk'ün Antalyaspor'a transferi sırasında aktif rol oynayan Abdurrahman Arıcı, adeta bir kulübün futbol şubesi sorumlusu gibi transfer görüşmelerinde yer almış ve Semih Şentürk'ün imza töreninde objektiflere poz vermesi gözlerden kaçmıştı.
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