Real Madrid - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Ajax maçı hangi kanalda?

Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu rövanş mücadelesinde, evinde Ajax'ı konuk edecek. Real Madrid ilk maçta deplasmandan 2-1 galibiyetle dönmüştü. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını merakla bekleyen sporseverler Real Madrid - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Real Madrid - Ajax maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı...

REAL MADRİD - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Real Madrid ve Ajax karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Santiago Bernabeu Stadyumunda oynanacak. Maç bu akşam saat 23.00'te oynanacak. İki takımın bir üst tur mücadelesi vereceği karşılaşma, Bein Sports HD 1 ve Bein Sports Max HD 1 kanallarında yayınlanacak.

EKSİK OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte Sergio Ramos cezası nedeniyle sahada olamayacak. Llorente takım arkadaşlarını yalnız bırakacak diğer isim. Konuk ekipte Bonde sakatlığı nedeniyle yok. Blind, De Ligt, Mazraoui, Tagliafico, Van de Beek ve Ziyech kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecekler.

REAL MADRİD - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD: Courtois, Reguilón, Varane, Nacho, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Vázquez, Benzema, Vinícius

​AJAX: Onana, Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui, De Jong, Van de Beek, Schöne, Neres, Tadic, Ziyech