Bugünkü
Takvim

bu kez bırakmaz! yazarları şampiyonluk yarışını değerlendirdi...

yazarları, ’in şampiyonluğa yakın olduğunda birleşti. Yağcıoğlu: Başakşehir yüzde 99 şampiyon oldu. Oynadığı oyunla bunu hak ediyorlar. Evren : Başakşehir avantajlı ama ligde her şey olabilir. Oktay : B.Şehir sadece puan farkı olarak değil kalite olarak da üstün. Şampiyonluğa yakınlar. : Başakşehir avantajını korur.



BAŞAKŞEHİR ligin bitimine 10 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etti. Turuncu-Lacivertliler en yakın rakipleri G.Saray'a 8, Beşiktaş'a da 13 puan fark attı. Takvim yazarları Başakşehir'in şampiyonluğu bu kez kimseye kaptırmayacağında hemfikir oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBaşakşehir bu kez bırakmaz! TAKVİM yazarları şampiyonluk yarışını değerlendirdi...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri