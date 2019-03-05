BAŞAKŞEHİR ligin bitimine 10 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etti. Turuncu-Lacivertliler en yakın rakipleri G.Saray'a 8, Beşiktaş'a da 13 puan fark attı. Takvim yazarları Başakşehir'in şampiyonluğu bu kez kimseye kaptırmayacağında hemfikir oldu.
- Spor
- 05.03.2019
- Gazete
Başakşehir bu kez bırakmaz! TAKVİM yazarları şampiyonluk yarışını değerlendirdi...
TAKVİM yazarları, Başakşehir’in şampiyonluğa yakın olduğunda birleşti. İlker Yağcıoğlu: Başakşehir yüzde 99 şampiyon oldu. Oynadığı oyunla bunu hak ediyorlar. Evren Turhan: Başakşehir avantajlı ama ligde her şey olabilir. Oktay Derelioğlu: B.Şehir sadece puan farkı olarak değil kalite olarak da üstün. Şampiyonluğa yakınlar. Hami Mandıralı: Başakşehir avantajını korur.
BAŞAKŞEHİR ligin bitimine 10 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etti. Turuncu-Lacivertliler en yakın rakipleri G.Saray'a 8, Beşiktaş'a da 13 puan fark attı. Takvim yazarları Başakşehir'in şampiyonluğu bu kez kimseye kaptırmayacağında hemfikir oldu.
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