Lider kayıpsız devam ediyor! (MS: Yeni Malatyaspor 0-2 M.Başakşehir)

Süper Lig'in 24. haftasında lider Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi, 44. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu ve 57. dakikada Edin Visca'nın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanın 54'e yükselten Başakşehir, Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. 34 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise 6 sırada yer alıyor.
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