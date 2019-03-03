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  • 03.03.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 18:05

Lider kayıpsız devam ediyor! (MS: Yeni Malatyaspor 0-2 M.Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında lider Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Lider kayıpsız devam ediyor!

Süper Lig'in 24. haftasında lider Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi, 44. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu ve 57. dakikada Edin Visca'nın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanın 54'e yükselten Başakşehir, Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. 34 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise 6 sırada yer alıyor.

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