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: Telafi maçımız olacak

, “Mücadele gücümüzü artırmalıyız. ’ndaki üzüntüyü telafi etmenin tek yolu ligde daha yukarı çıkmaktır” dedi.

Telafi maçımız olacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son haftalarda yaşanan puan kaybı ve takımın Türkiye Kupası'na veda etmesinden sonra takımda bazı değişiklikler yapacak.

MÜCADELE GÜCÜ ARTMALI
Takımın mücadele gücünü daha da artırmak isteyen Karaman'ın en büyük sıkıntısı ise Yusuf Yazıcı'nın maçında oynayıp oynayamayacağının belirsiz olması.

YUKARILARA ÇIKMALIYIZ
Karaman, "Yapmamız gereken mücadele etmek ve savaşmak. Kupada yaşadığımı üzüntüyü telafi etmenin tek yolu ligdeki konumumuzu korumak ve daha yukarılara çıkmaktır' dedi.

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