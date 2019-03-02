Cimbom idmanda duran top çalıştı

Yarın zorlu Erzurumspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Fatih Terim dünkü çalışmada duran toplar üzerinde durdu. Erzurum Stadı'nın zemininde pas oyunu oynamanın zor olacağını düşünen tecrübeli teknik adam, korner ve serbest vuruşları silah olarak kullanmayı planlıyor. Terim duran toplarda özellikle Luyindama'ya çok güveniyor.