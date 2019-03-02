Bakan Albayrak’a taban birliklerinden teşekkür

Trabzon'da bulunan futbol sahalarındaki tesis sorunlarının çözümüne katkıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, spor taban birliklerinden ASKF, TÜFAD, Hakem ve Gözlemciler Derneği, Saha Komiserleri Derneği ve kulüp başkanları ortak bildiri yayınlayarak teşekkür etti.
BİR İSTEKLERİ DAHA VAR...
Bildiride "Yüzyıl önce de var olan Yavuz Selim Sahası'nın alt yaş grupları için yaşatılması gerektiğine de yürekten inanıyoruz" ifadesi de yer aldı.
BİR İSTEKLERİ DAHA VAR...
Bildiride "Yüzyıl önce de var olan Yavuz Selim Sahası'nın alt yaş grupları için yaşatılması gerektiğine de yürekten inanıyoruz" ifadesi de yer aldı.
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