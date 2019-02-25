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& kapıştı

kendisine pas atmayan ’ya kızdı. Gerilim yükselince araya kaptan girdi.

Mariano & Belhanda kapıştı
Zaman zaman gerilimin yükseldiği maçta Galatasaraylı iki oyuncu kapıştı... İkinci yarının başında gelişen pozisyonda Mariano boş pozisyondaki Belhanda'ya pas vermek yerine orta yapmayı tercih etti. Bunun üzerine takım arkadaşıha tepki gösterdi. Mariano da aynı şekilde karşılık verince gerilim yükseldi. Kaptan Selçuk İnan hemen araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi. Ancak söz dalaşı zaman zaman devam etti.



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