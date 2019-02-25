Mariano & Belhanda kapıştı

Zaman zaman gerilimin yükseldiği maçta Galatasaraylı iki oyuncu kapıştı... İkinci yarının başında gelişen pozisyonda Mariano boş pozisyondaki Belhanda'ya pas vermek yerine orta yapmayı tercih etti. Bunun üzerine Belhanda takım arkadaşıha tepki gösterdi. Mariano da aynı şekilde karşılık verince gerilim yükseldi. Kaptan Selçuk İnan hemen araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi. Ancak söz dalaşı zaman zaman devam etti.
- Spor
- 25.02.2019
- Gazete
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