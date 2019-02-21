Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Temcilsimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı karşılaşmanın rövanşını bugün oynayacak. Evinde 1-0 galibiyet elde eden temsilcimiz, bu karşılaşmadan da iyi sonuçla ayrılarak adını bir üst tura yazdırmanın hedefinde. Avrupa arenasında 230. sınavını verecek olan Fenerbahçe, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Peki, Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

ZENİT - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Zenit - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.55'te başlayacak. Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 230. SINAVINDA

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında bugün Rusya'da Zenit'le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 61 31 17 13 81 56 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 229 84 48 97 283 335

"KUPA 2"DE 115 MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 115 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 115 maçta rakip fileleri 153 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA TUR PEŞİNDE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak.

Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere'den hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var.

Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanşta forma giyemeyecek.

YANAL, 9 FUTBOLCUSUNU KULLANMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak.

Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor.

Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı.

Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.

SANTRAFOR GÖREVİ AYEW'E

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın santrfor bölgesinde Andre Ayew'i kullanması bekleniyor.

Roberto Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey'in ise kötü performansları nedeniyle Yanal'ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Zenit karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Victor Moses, Mathieu Valbuena, Ayew.

Öte yandan, Fenerbahçe, Rusya'da soğuk bir havada maça çıkacak. Saint Petersburg'da karşılaşma saatinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.

FENERBAHÇE, AVRUPA DEPLASMANLARINDA KAYIP

EFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında bugün deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil.

Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında bugün dış sahalardaki 116. maçını oynayacak.

Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.

SON 5 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı.

Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.

RUSYA'DA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı.

Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.

BU SEZON DEPLASMAN PERFORMANSI DİBE VURDU

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.