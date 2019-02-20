Yarın Saint Petersburg Stadı'nda saat 20.55'te oynanacak karşılaşmada, Zenit ile son 16'ya kalma mücadelesi verecek olan olan sarı lacivertlilerin Rusya kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey"



VALBUENA VE BENZİA KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Valbuena ile Benzia'nın yanı sıra, kart cezalısı Mauricio Isla kafilede yer almadı.