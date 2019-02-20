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  • 20.02.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 11:45

'nin Zenit maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın Stadı'nda Zenit ile karşılaşacak olan 'nin maç kadrosu belli oldu.

Ve Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu

Yarın Stadı'nda saat 20.55'te oynanacak karşılaşmada, Zenit ile son 16'ya kalma mücadelesi verecek olan olan sarı lacivertlilerin Rusya kafilesinde şu isimler yer aldı:

", Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey"


VALBUENA VE BENZİA KADRODA YOK
'de sakatlığı bulunan Valbuena ile Benzia'nın yanı sıra, kart cezalısı Mauricio Isla kafilede yer almadı.

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