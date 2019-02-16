Bugünkü
Takvim

’de dönemi

’nun istifasıyla boşalan başkanlığı görevine getirildi. MHK’nin 8 yeni üyesinin isimleri de belli oldu.

MHK’de Çelik dönemi
TürkiyeFutbol Federasyonu görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu'nun yerine Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz pazar günü Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan hakem hataları nedeniyle Yusuf Namoğlu istifasını vermiş, TFF de bu istifayı kabul etmişti. TFF dün resmi sitesinden yaptığı açıklamada "TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi" diyerek atamayı resmin duyurdu.

ÜYELER DE BELLİ OLDU
Sabri Çelik başkanlığındaki , şu üyelerden oluştu: Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak, Hamza Mısır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMHK’de Sabri Çelik dönemi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri