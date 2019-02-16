TürkiyeFutbol Federasyonu görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu'nun yerine Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz pazar günü Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan hakem hataları nedeniyle Yusuf Namoğlu istifasını vermiş, TFF de bu istifayı kabul etmişti. TFF dün resmi sitesinden yaptığı açıklamada "TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi" diyerek atamayı resmin duyurdu.
ÜYELER DE BELLİ OLDU
Sabri Çelik başkanlığındaki MHK, şu üyelerden oluştu: Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak, Hamza Mısır.
ÜYELER DE BELLİ OLDU
Sabri Çelik başkanlığındaki MHK, şu üyelerden oluştu: Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak, Hamza Mısır.
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