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ayrıldığı an ilk sıraya ’yı aldı. Genç hoca ilk sırada yer almasına rağmen alternatif isimler de değerlendirilecek.

Güneş'in yerine Tamer Tuna
Beşiktaş bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan hoca adayları için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetimin kendi arasında yaptığı değerlendirmede Şenol Güneş'in gitmesi durumunda muhtemel adayları masaya yatırdığı ve ismi geçen kişiler arasında ilk Tamer Tuna'nın ön plana çıktığı öğrenildi.




GÜNEŞ'LE İKİ SEZON ÇALIŞTI
Tamer Tuna'nın Beşiktaş'ı çok iyi tanıması ve Şenol Güneş'le birlikte 2 yıl görev yapmasının bu kararda etkili olduğu belirlendi. 'nın özellikle Göztepe'deki başarısı bu kararda etkili oldu.

ALTERNATİF ADAYLAR DA BELLİ
Beşiktaş Yönetimi'nin Tamer Tuna'yı istemesine rağmen Bilic, Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay gibi isimlerin de diğer alternatifler arasında olduğu öne sürüldü.

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