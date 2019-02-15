Beşiktaş bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan hoca adayları için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetimin kendi arasında yaptığı değerlendirmede Şenol Güneş'in gitmesi durumunda muhtemel adayları masaya yatırdığı ve ismi geçen kişiler arasında ilk Tamer Tuna'nın ön plana çıktığı öğrenildi.
GÜNEŞ'LE İKİ SEZON ÇALIŞTI
Tamer Tuna'nın Beşiktaş'ı çok iyi tanıması ve Şenol Güneş'le birlikte 2 yıl görev yapmasının bu kararda etkili olduğu belirlendi. Tamer Tuna'nın özellikle Göztepe'deki başarısı bu kararda etkili oldu.
ALTERNATİF ADAYLAR DA BELLİ
Beşiktaş Yönetimi'nin Tamer Tuna'yı istemesine rağmen Bilic, Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay gibi isimlerin de diğer alternatifler arasında olduğu öne sürüldü.
GÜNEŞ'LE İKİ SEZON ÇALIŞTI
Tamer Tuna'nın Beşiktaş'ı çok iyi tanıması ve Şenol Güneş'le birlikte 2 yıl görev yapmasının bu kararda etkili olduğu belirlendi. Tamer Tuna'nın özellikle Göztepe'deki başarısı bu kararda etkili oldu.
ALTERNATİF ADAYLAR DA BELLİ
Beşiktaş Yönetimi'nin Tamer Tuna'yı istemesine rağmen Bilic, Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay gibi isimlerin de diğer alternatifler arasında olduğu öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.