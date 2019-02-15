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Başkanı : açıklamalarıyla kurnazlık yapıyor

Kulüpler Birliği’nin bildirisi hakem hataları için değildi. Bir kulübün isteğiyle hakeme düdük astırmaya tepkiydi.Biz Kulüpler Birliği bildirisinin ve attığımız imzanın arkasındayız. açıklamalarıyla kurnazlık yapıyor.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig'de sarı-lacivertli takımın son maçlarındaki hakem kararlarıyla ilgili Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Ali Koç, Fatih Terim'in, Trabzonspor maçından sonra yaptığı Kulüpler Birliği'nin "Hakemler de insandır, hata yapabilir" şeklindeki kinayeli sözlerine de cevap verdi.

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