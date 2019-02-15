ve yönetimkurulu üyeleri, SüperLig'de sarı-lacivertli takımınson maçlarındakihakem kararlarıyla ilgilibasıntoplantısı düzenledi.maçındansonra yaptığı KulüplerBirliği'nin "Hakemlerde insandır, hata yapabilir"şeklindeki kinayelisözlerine de cevap verdi.