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'de kadro sıkıntısı yaşanıyor! Ersun Yanal'ı zor günler bekliyor...

Tolgay ve Ekici sakat. ile ligde cezalı. Isla Avrupa’da da cezalı. Dirar, Soldado, ve Serdar kadrosunda, Benzia ise ligde yok. Taktik tahtası satranç tahtasına döndü.



Sakatlıklar cezalar, lig ve Avrupa'ya farklı kadro derken Fenerbahçe ligde Konya, UEFA'da da Zenit rövanşı öncesi çok zor bir durumla karşı karşıya kaldı. Lig ve Avrupa kadrosunda olan Tolgay kasığından sakatlandı. 10 gün yok. Lig kadrosunda yer alan Mehmet Ekici ise 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Lig kardrosunda olan Soldado ise cezalı.

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