TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan istifa kararı... Namoğlu, Süper Lig'de son haftalarda yaşanan ve G.Saray- Trabzon maçında Ümit Öztürk'ün yaptığı hatalarla zirveye ulaşan hakem hataları sonrası istifa kararı aldığını bildirdi.
ATAMALARI YAPACAK
İstifa kararı alan Namoğlu, görevini ise Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların atamalarını yaptıktan sonra bırakacağını söyledi. Haftanın hakemlerinin bugün atanması ve MHK'deki Namoğlu döneminin resmen sona ermesi bekleniyor. Bu sezonun genelinde VAR uygulamasına rağmen hakemlerin bir türlü istikrarı sağlayamamasının ardından birçok kulüp başkanı ve yönetici MHK Başkanı Namoğlu'nu istifaya davet etmişti.
ATAMALARI YAPACAK
İstifa kararı alan Namoğlu, görevini ise Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların atamalarını yaptıktan sonra bırakacağını söyledi. Haftanın hakemlerinin bugün atanması ve MHK'deki Namoğlu döneminin resmen sona ermesi bekleniyor. Bu sezonun genelinde VAR uygulamasına rağmen hakemlerin bir türlü istikrarı sağlayamamasının ardından birçok kulüp başkanı ve yönetici MHK Başkanı Namoğlu'nu istifaya davet etmişti.
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