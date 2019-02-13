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zafere uçtu! Fenerbahçe rövanş öncesi avantajı kaptı

Kanarya, Son 32 turu ilk maçında ’i ’de Slimani ile devirdi, Oynadığı etkili futbolla taraftarının gönlünü almasını bildi. Harun, Zenit'in kazandığı penaltı atışında Mak'ın vuruşunu kurtararak kalesinde devleşti. Sarı-Lacivertli takım böylece 'taki rövanş öncesi avantajı elde etti.



Fenerbahçe avantajı kaptı... Kanarya UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Rus ekibi Zenit'i 1-0 mağlup ederek rövanş için bir adım öne geçti. Maçın 19. dakikasında Isla'nın şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti. 21'de Valbuena'nın kornerinde Sadık'ın kafasının ardından topu önünde bulan Slimani Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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