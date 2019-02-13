Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kazandıkları Zenit maçının ardından açıklamalar yaptı. Deneyimli hoca şunları kaydetti: "Sahamızda kazanarak rövanş için avantaj sağladık. Tur artık bizim elimizde. Bu iki devreli bir maç. Bir devresini bitirdik, bir devresi daha var. Oyuncularımızın oyun iştahını olumlu buluyorum"
- Spor
- 13.02.2019
- Gazete
Ersun Yanal, Zenit maçı sonrası iddialı konuştu: Tur artık bizim elimizde!
“Aldığımız galibiyetle tur artık bizim elimizde. Hedefimiz tur atlamak ve güven kazanmak. Harun'un kurtardığı penaltı bize güç kattı. Deplasmanda da aynı oyunu oynamalıyız..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kazandıkları Zenit maçının ardından açıklamalar yaptı. Deneyimli hoca şunları kaydetti: "Sahamızda kazanarak rövanş için avantaj sağladık. Tur artık bizim elimizde. Bu iki devreli bir maç. Bir devresini bitirdik, bir devresi daha var. Oyuncularımızın oyun iştahını olumlu buluyorum"
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