Teknik Direktörü, 1-0 kazandıkları Zenit maçının ardından açıklamalar yaptı. Deneyimli hoca şunları kaydetti: "Sahamızda kazanarak rövanş için avantaj sağladık. Tur artık bizim elimizde. Bu iki devreli bir maç. Bir devresini bitirdik, bir devresi daha var. Oyuncularımızın oyun iştahını olumlu buluyorum"