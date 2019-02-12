Gazişehir hayata döndü!

TFF 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 42. dakikada Kerim Avcı'nın golüyle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla noktalandı.
İKİNCİ YARI NEFES KESTİ
İkinci yarı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Gazişehir, 90. dakikada Yonathan Del Valle'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 üstün ayrıldı. Ev sahibi ekip ligde 3 hafta sonra kazandı.
İKİNCİ YARI NEFES KESTİ
İkinci yarı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Gazişehir, 90. dakikada Yonathan Del Valle'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 üstün ayrıldı. Ev sahibi ekip ligde 3 hafta sonra kazandı.
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