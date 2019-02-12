Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe bu akşam Avrupa arenasına çıkacak... Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Zenit'i Kadıköy'de konuk edecek. Saat 20.55'te başlayacak olan zorlu mücadeleyi Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. Kanarya'da tek hedef, Zenit'i devirerek önümüzdeki hafta Rusya'da oynanacak rövanş için avantaj yakalamak.
5 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe'de ismi UEFA listesinde bulunmayan Soldado, M.Ekici, Dirar, Serdar Aziz ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Zenit'te ise Shatov, Noboa ve Kuzyaev'in sakatlıkları var.
5 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe'de ismi UEFA listesinde bulunmayan Soldado, M.Ekici, Dirar, Serdar Aziz ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Zenit'te ise Shatov, Noboa ve Kuzyaev'in sakatlıkları var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.