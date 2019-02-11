Bugünkü
Takvim

: Net penaltıyı vermedi

, G.Saray maçı sonrası hakem kararlarını eleştirdi.

Ünal Karaman: Net penaltıyı vermedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçı sonrası hakem Ümit Öztürk'e yüklendi. Öztürk'ün maçın kaderini etkileyen hatalara imza attığını belirten Karaman, "Sıcağı sıcağına çok şey konuşabilirim. Burada aslolan maçın adil bir şekilde yönetilmesi adına sahaya çıkan hocamızın vereceği karardır. Bize verilmeyen penaltı ile ilgili baktım, sanki çok net. Demek ki bazen bakmak ve görmek farklı. Bazen bakarsınız, görmezseniz" dedi. Amaçlarının futbola katkı yapmak olduğunu da söyleyen Karaman, "Bize emanet edilen gençlere sahip çıkacağız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriÜnal Karaman: Net penaltıyı vermedi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri