Ünal Karaman: Net penaltıyı vermedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçı sonrası hakem Ümit Öztürk'e yüklendi. Öztürk'ün maçın kaderini etkileyen hatalara imza attığını belirten Karaman, "Sıcağı sıcağına çok şey konuşabilirim. Burada aslolan maçın adil bir şekilde yönetilmesi adına sahaya çıkan hocamızın vereceği karardır. Bize verilmeyen penaltı ile ilgili baktım, sanki çok net. Demek ki bazen bakmak ve görmek farklı. Bazen bakarsınız, görmezseniz" dedi. Amaçlarının futbola katkı yapmak olduğunu da söyleyen Karaman, "Bize emanet edilen gençlere sahip çıkacağız" dedi.
- Spor
- 11.02.2019
- Gazete
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