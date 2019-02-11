Fenerbahçe hesap soracak

Kayserispor- Fenerbahçe maçında yaşanan hakem faciası ve Sarı-Lacivertli taraftarlarının da tepkisinin ardından Fener yönetimi harekete geçti. Sarı-Lacivertli yönetim dün resmi siteden bir açıklama yapardak 14 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de Ülker Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.
TARAFTARIN TEPKİSİ DİKKATE ALINDI
Fenerbahçeli taratarlar Kayserispor maçında hakem Alper Ulusoy'un kararları kadar yönetimin Fenerbahçe'nin haklarını gerektiği gibi savunmadığı gereçesiyle de tepki göstermişti.
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