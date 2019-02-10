Ulusoy’u MHK bitirdi

Süper Lig'e verilen arada FIFA Kokartı alınan hakem Alper Ulusoy, bu süreçten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligde ve kupada 3'ü VAR hakemliği olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya atandı. Ulusoy ligde üst üste 4 büyüklerin 4 maçına baş hakem verildi. Bunlar Galatasaray- Ankaragücü: 6-0, Sivasspor - Trabzonspor: 1-1, Alanya- G.Saray: 1-1 ve Kayseri-F. Bahçe: 1-0 maçları oldu. FIFA kokartı alındığı için moral olarak yıkım yaşayan Ulusoy, bu zorlu maç trafiğini kaldıramadı.
FORM DÜŞÜKLÜĞÜ BİLİNİYORDU...
Ulusoy, Sivas-Trabzon, Alanya- G.Saray maçlarında da hatalarıyla gündeme gelmişti. Kayseri-F.Bahçe maçı ise hataların zirvesi oldu.
MİNİ YORUM -ULUSOY YORGUNLUK MESAJI VERİYORDU
MHK ellerindeki mevcut hakemlerin kapasitelerini bilmek zorunda. Alper Ulusoy bu yükü kaldıracak bir hakem değildi zaten. Ama MHK bunu göremedi ve Ulusoy'u yetenekli olarak değerlendirdi. Ulusoy zaten Alanya-G.Saray maçında bitkinlik ve yorgunluk mesajı veriyordu. Dar hakem kadrosuyla MHK'nin bu işi götürmesi imkansızdır. (MUSTAFA ÇULCU)
FORM DÜŞÜKLÜĞÜ BİLİNİYORDU...
Ulusoy, Sivas-Trabzon, Alanya- G.Saray maçlarında da hatalarıyla gündeme gelmişti. Kayseri-F.Bahçe maçı ise hataların zirvesi oldu.
MİNİ YORUM -ULUSOY YORGUNLUK MESAJI VERİYORDU
MHK ellerindeki mevcut hakemlerin kapasitelerini bilmek zorunda. Alper Ulusoy bu yükü kaldıracak bir hakem değildi zaten. Ama MHK bunu göremedi ve Ulusoy'u yetenekli olarak değerlendirdi. Ulusoy zaten Alanya-G.Saray maçında bitkinlik ve yorgunluk mesajı veriyordu. Dar hakem kadrosuyla MHK'nin bu işi götürmesi imkansızdır. (MUSTAFA ÇULCU)
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