Serdar’dan kötü finiş!

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan ve sanki uzun yıllardır çubuklu formayı giyiyor izlenimi bırakan Serdar Aziz, hatasıyla maça damga vuran isim oldu.
İNANILMAZ HATA
Savunmadaki performansıyla takımını ayakta tutan Serdar, yenilen golde Kravets'in arkasında kayarak pozisyon hatası yayptı. Kravets de rahat bir kafa vuruşuyla Fener'i yıkan golü attı.
İNANILMAZ HATA
Savunmadaki performansıyla takımını ayakta tutan Serdar, yenilen golde Kravets'in arkasında kayarak pozisyon hatası yayptı. Kravets de rahat bir kafa vuruşuyla Fener'i yıkan golü attı.
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