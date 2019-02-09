Kartal saldırısı

haftasındabugünkonuk edecekolan, buönemli maçın son hazırlığınıdün akşam saatlerindeyaptığı çalışmaile tamamladı.İdman öncesisaateyakın taktik toplantıyaptığı da bildirildi.vetransfer edilmesi,takımdan ayrılması,da cezalıolması nedeniyle, klasikhücum anlayışınımaçı öncesi tamamendeğiştirdi.varyasyonlarıhattaplana atılırken,veönderliğindeönünde kaleye direkt giden bir görüntü çizmeyi planlıyor. Hücum paslarıkoşu yoluna atılacak.deplasmanındadakikada oyuna giren vedakikadagol atarak gündeme bomba gibi düşen, ilk kezseyircilerin karşısına çıkacak. Kagawa'nın ne yaptığı maçın skorundan sonra sorulacak ilk soru gibi duruyor.ilekez ligde karşılaşacak.yöneteceğimaçoynanacak.maçtaisekez kazandı.