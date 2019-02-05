



Beşiktaş kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan Shinji Kagawa sadece Türkiye değil, dünya futbol gündemine de oturdu. Japon yıldızın Antalya önünde 3 dakikada 2 gol atmasına geniş yer veren İngiliz Daily Mail, "Kagawa alevler içinde" dedi. Alman Der Westen ise "Çılgın bir başlangıç" ifadesini kullandı.