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'ın Japon yıldızı performansı ile dünya gündemine oturdu

İngiliz , “Kagawa alevler içinde” derken, ise “Çılgın bir başlangıç” manşetini attı...Babası özel bir demiryolu şirketinde çalışan Kagawa lisedeyken profesyonel imza atan ilk Japon cu oldu. Bu sezon son lig maçını eylül ayında oynamasına rağmen, test sonuçlarıyla sağlık kurulunu şaşkına çevirdi.



Beşiktaş kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan Shinji Kagawa sadece Türkiye değil, dünya futbol gündemine de oturdu. Japon yıldızın Antalya önünde 3 dakikada 2 gol atmasına geniş yer veren İngiliz Daily Mail, "Kagawa alevler içinde" dedi. Alman Der Westen ise "Çılgın bir başlangıç" ifadesini kullandı.

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