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farkı açıyor

lideri , Akhisarspor’u deplasmanda Epureanu, Robinho ve ile mağlup ederek en yakın takipçisi G.Saray ile puan farkını 8’e yükseltti...

Başakşehir farkı açıyor
Medipol , şampiyonluğa dolu hızla ilerliyor... Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Galatasaray'ın Alanya'da puan kaybettiği haftada Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

KAFAYLA ATTI
temsilcisi böylece en yakın rakibi Galatasaray ile puan farkını 8'e yükseltti. Başakşehir, Akhisar deplasmanında 32. dakikada Epureanu'nun kafa golüyle öne geçti. 40'ta bu kez sahneye Robinho çıktı.



İKİNCİ YARI ZORLAMADI
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Başakşehir ikinci yarıda topu Akhisar'a verdi. Karşılaşmanın son golünü ise 90+3'te Demba Ba kaydetti.

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