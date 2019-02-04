Başakşehir farkı açıyor

Medipol Başakşehir, şampiyonluğa dolu hızla ilerliyor... Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Galatasaray'ın Alanya'da puan kaybettiği haftada Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
KAFAYLA ATTI
İstanbul temsilcisi böylece en yakın rakibi Galatasaray ile puan farkını 8'e yükseltti. Başakşehir, Akhisar deplasmanında 32. dakikada Epureanu'nun kafa golüyle öne geçti. 40'ta bu kez sahneye Robinho çıktı.
İKİNCİ YARI ZORLAMADI
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Başakşehir ikinci yarıda topu Akhisar'a verdi. Karşılaşmanın son golünü ise 90+3'te Demba Ba kaydetti.
KAFAYLA ATTI
İstanbul temsilcisi böylece en yakın rakibi Galatasaray ile puan farkını 8'e yükseltti. Başakşehir, Akhisar deplasmanında 32. dakikada Epureanu'nun kafa golüyle öne geçti. 40'ta bu kez sahneye Robinho çıktı.
İKİNCİ YARI ZORLAMADI
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Başakşehir ikinci yarıda topu Akhisar'a verdi. Karşılaşmanın son golünü ise 90+3'te Demba Ba kaydetti.
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