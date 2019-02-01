Taraftarlarını adeta mest eden Galatasaray'dan dün son bir hamle geldi. Emre Mor'u kiralamak için Celta ile görüşen yönetim, İspanyollar'ın satın alma opsiyonunu kabul etmemesi üzerine masadan kalktı.
- Spor
- 01.02.2019
- Gazete
Celta opsiyon vermedi Emre Mor olmadı!
Galatasaray’ın genç futbolcunun transferiyle ilgili yaptığı çalışmalar İspanyol kulübüne takıldı.
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