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Celta opsiyon vermedi olmadı!

’ın genç futbolcunun transferiyle ilgili yaptığı çalışmalar kulübüne takıldı.

Celta opsiyon vermedi Emre Mor olmadı!
Taraftarlarını adeta mest eden Galatasaray'dan dün son bir hamle geldi. Emre Mor'u kiralamak için Celta ile görüşen yönetim, İspanyollar'ın satın alma opsiyonunu kabul etmemesi üzerine masadan kalktı.

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